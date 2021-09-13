В Петербурге не пропустили 21,4 тонн авокадо

Авокадо из ЮАР не пропустили в Петербург. Фото: pixabay

Авокадо из ЮАР не пропустили в Петербург. Фото: pixabay

У плодов были проблемы с документами, поэтому ввозить их в Россию запретили.

В Санкт-Петербурге запретили ввозить 21,4 тонн авокадо. Плоды не прошли карантинный фитосанитарный контроль в морском порту из-за проблем с документами. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили в Россельхознадзоре.

Известно, что авокадо везли в Санкт-Петербург из ЮАР. В ходе проверки выяснилось, что информация на этикетках и предоставленных документах отличается. В них, например, указаны разные фирмы-импортеры и его адрес.

Из-за ошибок плоды ввести запретили.

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