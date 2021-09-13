В Петербурге не пропустили 21,4 тонн авокадо

В Петербурге не пропустили 21,4 тонн авокадо
Авокадо из ЮАР не пропустили в Петербург. Фото: pixabay

У плодов были проблемы с документами, поэтому ввозить их в Россию запретили.

В Санкт-Петербурге запретили ввозить 21,4 тонн авокадо. Плоды не прошли карантинный фитосанитарный контроль в морском порту из-за проблем с документами. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили в Россельхознадзоре.

Известно, что авокадо везли в Санкт-Петербург из ЮАР. В ходе проверки выяснилось, что информация на этикетках и предоставленных документах отличается. В них, например, указаны разные фирмы-импортеры и его адрес.

Из-за ошибок плоды ввести запретили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отравившиеся арбузом бабушка и внучка могли умереть из-за химикатов. После случившегося в торговой сети инициировали внутреннее расследование и сняли с продажи всю партию арбузов до выяснения причин отравления и гибели москвичек.

авокадо новости СПб Россельхознадзор


 

Новости партнеров
В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом COVID-19
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге не пропустили 21,4 тонн авокадо
Иллюзия обмана: почему уволили Сафронова из шоу «Битва экстрасенсов» и кто ...
В Пушкине сильный ветер повалил дерево на машину
Петербургские дожди побеждают новые станции метро: вода на ...
Жители проблемного дома на 12-й Красноармейской вынуждены ждать капремонта ...
В Петербурге в акции День Донора поучаствовали Ромашина и Игнатов: фотореп ...
В Петербурге заняты более 70% коронавирусных коек
Опубликованы результаты экспертизы арбуза, которым отправилась семья