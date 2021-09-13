Отравившиеся арбузом бабушка и внучка могли умереть из-за химикатов

В одной из столичных больниц недавно скончались 61-летняя пенсионерка и её 15-летняя внучка, госпитализированные с отравлением. Предполагалось, что причиной стал арбуз, но, похоже, дело оказалось сложнее: в крови погибших нашли следы этиленгликоля.

Женщину и девочку госпитализировали с Совхозной улицы в четверг, 10 сентября. В больницу попала также мать подростка, но она, к счастью, выжила. По предварительной информации, накануне родственники съели арбуз, купленный в местном «Магните». Отец, который от него отказался, никаких симптомов недомогания не почувствовал.

После случившегося в торговой сети инициировали внутреннее расследование и сняли с продажи всю партию арбузов до выяснения причин отравления и гибели москвичек. Дальнейшие события развивались странным образом: самочувствие стало ухудшаться у других людей, живущих на этой же улице, которые покупали арбузы в том же «Магните». Со схожими симптомами госпитализировали еще 10 человек, передает РЕН-ТВ.

Этиленгликоль — компонент многих промышленных продуктов, в частности, таких как обувной крем, тормозная жидкость и антифриз. Специалисты предполагают, что отравление могло быть спровоцировано частицами этого вещества, которое попало на арбузы в результате дезинфекции торгового зала. Однако точная причина смерти бабушки и внучки пока не установлена — над этим работают эксперты.

Вместе с тем, уже сейчас известно, что смерть девочки-подростка наступила в результате полиорганной недостаточности — тяжелой патологии, при которой перестают функционировать две и более системы организма. Следствием чего стало такое состояние, предстоит выяснить.