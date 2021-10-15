В России с 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения

С 15 октября началась Всероссийская перепись населения, которая продлится до 14 ноября.

Принять участие в переписи населения можно не только в традиционном домашнем формате, но и самостоятельно: на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках.

Чтобы принять участие в переписи через госуслуги, нужно заполнить электронный переписной лист, который можно найти по адресу census.gosuslugi.ru. Для этого потребуется подтвержденная или стандартная учетная запись.

Россиянам в переписном листе необходимо ответить на 33 вопроса. Среди прочего, граждан спросят о поле, возрасте, гражданстве, национальности, месте рождения, образовании, семейном статусе и количестве детей. Также переписчиков интересует информация об источнике дохода. Участие в переписи займет около 15 минут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян предупредили о схемах мошенниках во время переписи населения.