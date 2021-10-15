«Лаборатория Касперского» зафиксировала первые случаи мошенничества при переписи населения

Экспертами зарегистрированы единичные жалобы на звонки от телефонных мошенников. Фото: pixabay

Экспертами зарегистрированы единичные жалобы на звонки от телефонных мошенников. Фото: pixabay

Эксперт «Лаборатории Касперского» Виталий Воробьев сообщил, что специалисты зафиксировали первые случаи мошенничества при Всероссийской переписи населения.

По словам Воробьева, экспертами зарегистрированы единичные жалобы на звонки от телефонных мошенников. Пользователи сервиса Kaspersky Who Calls отмечают, что преступники якобы проводили сверку перед переписью, пытаясь выяснить персональные данные жертв, пишет РБК.

Руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко заявил, что массовых случаев мошенничества замечено не было. Однако он допустил, что «относительно невысокий уровень цифровой грамотности пользователей» может сыграть на руку злоумышленникам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России с 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения.