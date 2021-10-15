Президент России призывает граждан к участию в переписи населения

Участие в переписи населения — не является формальной работой. Президент России поспешил напомнить об этом и активно призывает всех принять участие в переписи. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент РФ настоятельно призывает граждан участвовать в переписи населения. Он подчеркнул, что на основе полученных данных власти смогут принимать более эффектные решения.

«Обращаясь к гражданам России, хочу сказать, что это не формальное дело. В этой связи напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность – оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтерам, которые будут принимать в ней участие», — заявил президент.

С помощью портала «Госуслуги» Владимир Путин и сам уже принял участие в переписи населения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что читатели китайского портала «Гуаньча» высоко оценили реакцию президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе. В своем материале издание привело высказывания президента о том, что Россия никогда не использовала и не будет использовать энергоресурсы как оружие.