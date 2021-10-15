Китайцы посчитали слова Путина о газе последним предупреждением для Европы

Читатели китайского портала «Гуаньча» высоко оценили реакцию президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе.

В своем материале издание привело высказывания Путина о том, что Россия никогда не использовала и не будет использовать энергоресурсы в качестве оружия. Также глава государства указал, что Москва готова увеличить поставки российского газа в Европу и дополнительно нарастить объемы продаваемых энергоресурсов, если ЕС попросит об этом.

Китайским читателям понравился ответ российского политика.

«Смысл слов Путина Великого был таков: «Это последнее предупреждение!» — считает один из пользователей.

По словам другого читателя, западные страны любят обвинять других за «свою некомпетентность в управлении государством».

«Как это может быть оружием? Давайте тогда и вы признаете, что используете «права человека» в качестве оружия, иначе как энергия тоже может быть оружием?» — указал следующий пользователь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия сохраняет высокие позиции по сбору урожая зерновых, несмотря на COVID-19, заявил Путин.