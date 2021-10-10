Путин: Россия сохраняет высокие позиции по сбору урожая зерновых, несмотря на COVID-19

Путин: Россия сохраняет высокие позиции по сбору урожая зерновых, несмотря на COVID-19
Так, продукция конкурентоспособна и на внутреннем и на внешнем рынке. Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин отметил высокие показатели сбора урожая

Глава страны обратил внимание на то, что Россия занимает высокие позиции по сбору урожая зерновых и других культур, несмотря на пандемию ковида. Он также отметил положительные тенденции в виноградарстве, животноводстве, садоводстве. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин добавил, что сельское хозяйство в России хорошо развивается и является одним из флагманов экономики. Он отмечает, что аграрный сектор сохраняет верность лучшим российским традициям и внедряет новейшие технологии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент РФ Владимир Путин 7 октября отметил день рождения. Ему исполнилось 69 лет. Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде в семье мастера Вагоностроительного завода имени Егорова. В 1975 году Путин окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета.

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