Владимир Путин справляет день рождения. Ему исполнилось 69 лет

Президент РФ Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения. Ему исполнилось 69 лет.

Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде в семье мастера Вагоностроительного завода имени Егорова. В 1975 году Путин окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. В конце 70-х — начале 80-х годов получил диплом московской Высшей школы КГБ №1.

По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в этом году Владимир Путин проводит день в рабочем режиме, но вечером он отметит праздник с родными и близкими. До этого в сентябре две недели президент находился на самоизоляции. Самого же главу государства, который привился «Спутником V», болезнь миновала.

Отвечая на вопросы, как президент проводит дни рождения, его пресс-секретарь не раз подчеркивал, что, как правило, довольно скромно, в кругу близких. Хотя бывают и исключения.

В 2002 году 50-летие российский президент отмечал в Кишиневе, где принимал участие в саммите Содружества Независимых Государств. А свой 65-летий юбилей провел на совещании с членами совета безопасности России.

В 2013 году глава государства встречал 61-й день рождения на саммите АТЭС на Бали. Бывший на тот момент президентом Индонезии Сусило Бамбанг спел ему песню Happy Birthday to You, аккомпанируя себе на гитаре.

В 2014 году Владимир Путин впервые за годы работы на высших государственных постах взял выходной на свой день рождения и улетел в сибирскую тайгу, где, по его собственным словам, прошел по горам 9 километров.

7 октября 2016 году он вышел на лед и забросил семь шайб в матче Ночной хоккейной лиги. В том турнире его команда «Звезды НХЛ» одержала победу над «Сборной НХЛ».

Несколько раз президент принимал поздравления в Петербурге. Так было, например, в 2000 году, в первый год президентства. Празднование проходило в ресторане в Павловске, а вечером Путин отправился на премьеру оперы Петра Чайковского «Мазепа» в Мариинском театре.

По словам самого Владимира Путина, однажды он встретил день рождения с председателем КНР Си Цзиньпином. Как вспоминал сам именинник, праздник прошел достаточно скромно.