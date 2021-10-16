CDC: вакцинация от ковида снижает риск госпитализации в десятки раз

Ученые провели исследование и выяснили, что люди, не получившие вакцину от коронавируса, попадают в больницы в 10-22 раза чаще, чем привившиеся.

«Частота госпитализаций среди невакцинированных примерно в 10-22 раза выше, чем среди вакцинированных взрослых», — говорится в исследовании Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По последним данным, в России выявлено 7 925 176 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 221 313 летальных исходов, выздоровели 6 960 024 человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства сделал заявку на регистрацию лекарства от ковида «МИР-19».