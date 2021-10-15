ФМБА подало документы на регистрацию препарата «МИР 19»

Ранее сотрудник ФМБА Дарья Крючко говорила о том, что у «МИР-19»нет серьезных побочных эффектов. Фото: pexels.com

Ранее сотрудник ФМБА Дарья Крючко говорила о том, что у «МИР-19»нет серьезных побочных эффектов. Фото: pexels.com

«Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства сделал заявку на регистрацию лекарства от ковида «МИР-19».

Точная дата регистрации — 14 октября этого года, написано в реестре. Об этом сообщается на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Ранее сотрудник ФМБА Дарья Крючко говорила о том, что у «МИР-19»нет серьезных побочных эффектов. Об этом стало известно после проведенных исследований.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 16 октября городская многопрофильная больница №2 Санкт-Петербурга на Учебном переулке 5 начнет прием больных COVID-19. Санкт-Петербургская больница №2 с завтрашнего дня начнет принимать пациентов с подозрением на коронавирус и также с подтвержденным диагнозом этой инфекции. В учреждении развернут 1011 коек, из которых 86 — реанимационные.