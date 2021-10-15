Завтра Петербургская больница №2 развернет 1000 коек для больных COVID-19

С 16 октября городская многопрофильная больница №2 Санкт-Петербурга на Учебном переулке 5 начнет прием больных COVID-19. Об этом сообщает комитет по здравоохранению.

Санкт-Петербургская больница №2 с завтрашнего дня начнет принимать пациентов с подозрением на коронавирус и также с подтвержденным диагнозом этой инфекции. В учреждении развернут 1011 коек, из которых 86 — реанимационные.

Пациентов медучреждения, которых нельзя выписать на амбулаторное лечение, уже перевели в другие стационары города. Оказание плановой и экстренной помощи было приостановлено и обеспечивается с помощью других медицинских учреждений.

Также с сегодняшнего дня в Александровской больнице развернули ещё 151 койку для больных коронавирусной инфекцией. Больница частично , но продолжает оказывать плановую и экстренную помощь.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленинградскую область возвращаются ограничения связанные с пандемией. Губернатор Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте провел диалог в вопросно-ответной форме с подписчиками, где объяснил, почему регион возвращает ограничительные меры и хочет увеличить темп вакцинации от коронавирусной инфекции.