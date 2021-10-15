Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил важность вакцинации

В Ленобласть возвращаются ограничения связанные с пандемией, и губернатор Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте провел диалог в вопросно-ответной форме с подписчиками, где объяснил, почему регион возвращает ограничительные меры и хочет увеличить темп вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщило «Лен Тв 24» со ссылкой на официальный аккаунт губернатора в социальной сети Instagram.

Сейчас в медицинских учреждениях большой наплыв пациентов и повышенная нагрузка, поэтому страдают и пациенты с коронавирусом, и больные другими заболеваниями, которые не всегда могут получить необходимую помощь.

«О каком ограничении вы говорите. В аптеку, магазин, парикмахерскую, кафе — никакого кода не надо. А вот кто не хочет прививаться и получать тест ПЦР — два месяца без кино и дискотеки обойдется», — заявил Дрозденко.

Губернатор Александр Дрозденко объяснил, что применять ограничительные меры необходимо для борьбы с вирусом, который продолжает распространятся. Кроме того эти же меры направлены на повышение числа привившихся граждан. Такие меры направлены в основном на сферу развлечений, которая будет доступна жителям с QR-кодом о вакцинации и тем, кто недавно переболел.

Также в ходе ответов на вопросы подписчиков Губернатор пояснил, как работают ковид-паспорта, которые позволяют организациям работать без ограничений. На сегодняшний день их получили более 1200 предприятий Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что существует вероятность невозможности без QR-кода посещения выставок, культурных и спортивных мероприятий численностью более 75 человек.