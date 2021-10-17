Гинцбург: второй этап испытаний вакцины от COVID-19 в виде спрея в нос еще не стартовал

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о состоянии второго этапа испытаний вакцины от ковида в виде спрея в нос. Так, их разрешили, однако они еще не начались из-за отсутствия денежного финансирования.

Ранее в Минздраве России отмечали, что центру выдали разрешение на проведение испытаний этого спрея. Говорилось, что лекарство «Спутник V» будут исследовать на базе научно-исследовательского центра «Эко-безопасность» в Северной столице. В испытаниях примут участие 500 совершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стала известна российская и мировая статистика смертности и заболеваемости от ковида на воскресенье, 17 октября. Так, по данным университета Хопкинса, в России за всю пандемию ковида от этой болезни скончались 218 362 человек. Заболели коронавирусом 7 837 101 россиян.