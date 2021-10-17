В России за всю пандемию от ковида умерли более 218 тысяч человек

В мире за всё это время от ковида умерли 4 894 323 человек. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В мире за всё это время от ковида умерли 4 894 323 человек. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Стала известна российская и мировая статистика смертности и заболеваемости от ковида на воскресенье, 17 октября.

Так, по данным университета Хопкинса, в России за всю пандемию ковида от этой болезни скончались 218 362 человек. Заболели коронавирусом 7 837 101 россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».

В мире за всё это время от ковида умерли 4 894 323 человек, а заболели 240 378 292 жителей планеты.

На первом месте по показателем США. Затем идут Бразилия, Индия и Мексика. Россия замыкает пятерку стран по высокой смертности от ковида и его заболеваемости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, какой уровень коллективного иммунитета к ковиду достигнут в Москве. Так, первым компонентом вакцинировались 5 199 951 человек, полностью сделали прививки 4 784 127 москвичей. Коллективный иммунитет в столице равен 61%.