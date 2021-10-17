Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве достиг 61%

Так, первым компонентом вакцинировались 5 199 951 человек, полностью сделали прививки 4 784 127 москвичей. Коллективный иммунитет в столице равен 61%. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Там же говорится о том, что уровень коллективного иммунитета в Подмосковье равен 64%. 3 615 457 человек в Подмосковье вакцинировались первым компонентом вакцины от COVID, а 3 436 225 сделали обе прививки.