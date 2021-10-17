Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве достиг 61%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве достиг 61%
Коллективный иммунитет в столице равен 61%. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Стало известно, какой уровень коллективного иммунитета к ковиду достигнут в Москве.
Так, первым компонентом вакцинировались 5 199 951 человек, полностью сделали прививки 4 784 127 москвичей. Коллективный иммунитет в столице равен 61%. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Там же говорится о том, что уровень коллективного иммунитета в Подмосковье равен 64%. 3 615 457 человек в Подмосковье вакцинировались первым компонентом вакцины от COVID, а 3 436 225 сделали обе прививки.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что многие заболевшие коронавирусом при домашнем лечении прибегают к методам, которые могут не только оказаться бесполезными, но и навредить организму. Специалист написал в своем телеграм-канале, что в 90% случаев коронавирус проходит как простудное заболевания и не требует специального лечения.
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