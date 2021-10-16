Мясников рассказал о правилах лечения коронавируса

Мясников уточнил, что температура в 37,5-38 градусов считается нормой при заболевании. Фото: кадр из видео Youtube

Мясников уточнил, что температура в 37,5-38 градусов считается нормой при заболевании. Фото: кадр из видео Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что многие заболевшие коронавирусом при домашнем лечении прибегают к методам, которые могут не только оказаться бесполезными, но и навредить организму.

Специалист написал в своем телеграм-канале, что в 90% случаев коронавирус проходит как простудное заболевания и не требует специального лечения. При этом Мясников уточнил, что температура в 37,5-38 градусов считается нормой при заболевании, поскольку именно таким способом организм борется с инфекцией.

Также врач опровергнул распространенное заблуждение, связанное с аспирином. Он объяснил, что эти таблетки полезны для профилактики заболеваний сердца и сосудов, но совершенно бесполезны при лечении ковида. А кроверазжижающие препараты, как отмечает Мясников, и вовсе могут привести к смерти. Кроме того, при COVID-19 опасно лечиться стероидными гормонами.

Вместо этого он посоветовал соблюдать постельный режим, проветривать помещения, правильно питаться, употреблять витамины D и C, а также сохранять оптимистичный настрой.

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