Проценко назвал три способа, которые спасут от заражения COVID-19

Самые эффективные и простые способы избежать инфицирования ковидом назвал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он порекомендовал медикам говорить с россиянами более откровенно и лучше объяснять им ситуацию с ковидом.

Так, медик уверен, что необходимо делать прививку, чтобы подготовить свой организм к встрече с ковидом. Второй способ — ранняя диагностика. Третье — использование защитной маски. Об этом он сообщает в своем Telegram-канале.

Проценко положительно оценил программу экспресс-тестирования, которую власти столицы запустили в школах и популярных общественных местах. Он считает, что это правильная и своевременная мера.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России ковидом стали чаще болеть дети, вирус обнаруживают даже у младенцев. По контагиозности ситуация сопоставима с ветряной оспой.