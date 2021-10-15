Российский инфекционист сравнил COVID-19 с ветрянкой

Российский инфекционист сравнил COVID-19 с ветрянкой
Детские больницы сейчас переполнены, добавляет врач. Фото: Бечин Денис

В России ковидом стали чаще болеть дети, вирус обнаруживают даже у младенцев. По контагиозности ситуация сопоставима с ветряной оспой. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

Так, он считает, начавшееся тестирование в школах поможет пресечь путь передачи ковида. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Тимаков говорит, что в процентном соотношении из тех, кто заболевает сейчас, тяжелых случаев и плохих исходов не стало больше, чем это было во время первой и второй волн. Однако коронавирусная статистика негативно отразилась на детях. Детские больницы сейчас переполнены, добавляет врач.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вход в торговые центры в Калининградской области с понедельника, 18 октября, будет открыт только если у вас есть QR-код, подтверждающий сделанную прививку от ковида. Постановление подписал губернатор региона Антон Алиханов.

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