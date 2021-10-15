В Калининградской области c 18 октября вводится доступ в ТРЦ по QR-коду

В Калининградской области c 18 октября вводится доступ в ТРЦ по QR-коду
С 1 ноября QR-код понадобится при посещении фитнес-центров, культурных организация и кинотеатров. Фото: pixabay

Вход в торговые центры в Калининградской области с понедельника, 18 октября, будет открыт только если у вас есть QR-код, подтверждающий сделанную прививку от ковида. Постановление подписал губернатор региона Антон Алиханов.

С 1 ноября QR-код понадобится при посещении фитнес-центров, культурных организация и кинотеатров. Также временно отменили групповые занятия спортом для детей, за исключением тренировок сборных спортивных команд региона. Об этом сообщает ТАСС.

С 8 октября кафе и рестораны области обслуживают людей по QR-кодам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самый худший вариант развития пандемии ковида в мире с точки зрения эволюции — это селекция людей. В таком случае наиболее чувствительные к ковиду генотипы будут меньше размножаться, и через несколько поколений генетическая структура человечества будет более устойчивой.

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