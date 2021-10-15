Биолог Баранова назвала селекцию людей худшим вариантом развития пандемии коронавируса

Вирусолог Анча Баранова обратила внимание на то, что человечеству в общем ничего не грозит. Фото: pixabay

Вирусолог Анча Баранова обратила внимание на то, что человечеству в общем ничего не грозит. Фото: pixabay

Самый худший вариант развития пандемии ковида в мире с точки зрения эволюции — это селекция людей. В таком случае наиболее чувствительные к ковиду генотипы будут меньше размножаться, и через несколько поколений генетическая структура человечества будет более устойчивой. Об этом рассказала вирусолог Анча Баранова.

Она добавила что человечеству в общем ничего не грозит, так как оно способно адаптироваться ко всему и обладает большим разнообразием генотипов, некоторые из которых устойчивы к заболеванию. Об этом сообщает «Лента.ру».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что ситуация с ковидом в России близка к критической. Так, в инфекционных больницах сейчас очень напряженно. Много пациентов. Он считает, что ожидаемо с таким низким уровнем вакцинации.