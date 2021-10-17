Названы четыре продукта, которые помогут избежать простуды осенью

По мнению специалистов, употребляя мед, рыбу, чай и груши вероятность заболеть гораздо меньше. Фото: pixabay

По мнению специалистов, употребляя мед, рыбу, чай и груши вероятность заболеть гораздо меньше. Фото: pixabay

Избежать сезонной простуды могут помочь четыре определенных продукта. По мнению специалистов, употребляя мед, рыбу, чай и груши вероятность заболеть гораздо меньше. Об этом сообщило китайское издание Sina.

Защититься от осенней простуды можно, если тепло одеваться и правильно составить свой рацион. Так употребляя, например, мед можно дополнительно увлажнить легкие и кожу. Хорошо пить его по утрам.

Очень полезно ввести в рацион рыбу, в которой содержится очень много полезных элементов. Они снижают уровень холестерина и улучшают память.

Осенью стоит сделать акцент на чае. По мнению экспертов, осень — сухой сезон, и нужно наладить работу селезенки и желудка. Чай помогает восстановить уровень влаги в организме. Также важно не забывать про фрукты, а особенно про груши.

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