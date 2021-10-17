Названы простые способы снизить уровень холестерина в крови

Названы простые способы снизить уровень холестерина в крови
Причиной высокого уровня холестерина может быть неправильное питание. Фото: pixabay

Организм человека нуждается в холестерине, однако его высокий уровень грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи рассказали о простых способах снизить уровень этого вещества.

Как сообщается на сайте клиники Майо, причиной высокого уровня холестерина может быть наследственность, либо нездоровый образ жизни и неправильное питание. На повышенный уровень холестерина также могут повлиять курение, злоупотребление алкоголем и ожирение. Узнать о высоком уровне холестерина можно только с помощью анализов.

Чтобы снизить уровень холестерина специалисты посоветовали снизить количество потребляемой соли и животной пищи, сбросить лишний вес, не курить, выполнять физические упражнения не менее 30 минут в день, Также рекомендуется отказаться от алкоголя или снизить его количество и стараться избегать стресса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бананы и шпинат советуют есть при дефиците магния в организме.

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