Названы простые способы снизить уровень холестерина в крови

Организм человека нуждается в холестерине, однако его высокий уровень грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи рассказали о простых способах снизить уровень этого вещества.

Как сообщается на сайте клиники Майо, причиной высокого уровня холестерина может быть наследственность, либо нездоровый образ жизни и неправильное питание. На повышенный уровень холестерина также могут повлиять курение, злоупотребление алкоголем и ожирение. Узнать о высоком уровне холестерина можно только с помощью анализов.

Чтобы снизить уровень холестерина специалисты посоветовали снизить количество потребляемой соли и животной пищи, сбросить лишний вес, не курить, выполнять физические упражнения не менее 30 минут в день, Также рекомендуется отказаться от алкоголя или снизить его количество и стараться избегать стресса.

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