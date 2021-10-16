Бананы и шпинат советуют есть при дефиците магния в организме

Медики перечислили продукты, которые помогут восполнить дефицит магния в организме человека.

Магний должен присутствовать в ежедневном рационе человека, чтобы поддерживать нормальное состояние нервной системы и мышц. Кроме того, минерал представляет большую пользу в период беременности и грудного вскармливания.

Как сообщает турецкое издание Milliyet, самыми богатыми источниками магния являются овощи. Кроме того, большое количество минерала содержится в продуктах животного происхождения и морепродуктах.

Главным источником магния является шпинат. В 100 граммах продукта содержится 79 миллиграмм минерала, а также много кальция.

Также при дефиците магния рекомендуется включить в рацион зеленую фасоль, рис, авокадо, бананы, соевые бобы и черная фасоль. Медики добавили к этому списку чечевицу, томаты, баклажаны, брюссельскую капусту и прочее.

Среди продуктов животного происхождения много магния содержит тунец, скумбрия и рыба-щит.

Также будут полезны тыквенные семечки, семечки подсолнечника, кунжут и кешью.

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