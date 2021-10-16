Ученые рассказали о диете, которая помогает при опасных заболеваниях

Чем старше мы становимся, тем больше проблем избавиться от килограммов. Фото: Pixabay

Чем старше мы становимся, тем больше проблем избавиться от килограммов. Фото: Pixabay

Ученые из Соединенных Штатов и Израиля выяснили, что зеленая средиземноморская диета защищает организм от болезней Паркинсона и Альцгеймера и помогает предотвратить раннее старение.

По словам специалистов, рацион, обогащенный фруктами, овощами, цельными зернами, бобовыми и орехами уменьшает риск смерти от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сообщает EurekAlert.

В средиземноморской диете нет генно-модифицированных продуктов и искусственных добавок. Также в ней нет сахара.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что снизить риски развития заболеваний сердца можно не просто исключением отдельных видов продуктов, но формированием правильного рациона.