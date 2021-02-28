Рыбная диета может спасти от сердечных заболеваний

Рыбная диета может спасти от сердечных заболеваний
Красная рыба - лучшее средство для профилактики болезней сердца. Фото: pixabay

Снизить риски развития заболеваний сердца можно не просто исключением отдельных видов продуктов, но формированием правильного рациона, рассказала врач-диетолог Лидия Ионова.

По словам специалиста, употребление животных жиров повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому красное мясо в повседневном меню лучше свести к минимуму — не более двух порций в неделю. Кроме того, не стоит употреблять в пищу переработанное мясо: колбасы, сосиски, ветчину и прочие продукты.

Напротив, фрукты и овощи предпочтительно есть каждый день. Лучшей профилактикой болезней сердца, однако, являются полиненасыщенные жирные кислоты и омега-3, которые в большом количестве содержатся в жирной морской рыбе, семечках и льняном масле, объяснила диетолог слушателям радиостанции «Говорит Москва».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие фрукты опаснее всего для здоровья.

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