Диетолог рассказала, какие фрукты опаснее всего для здоровья

Диетолог Римма Мойсенко объяснила, что в некоторых случаях фрукты могут быть вредны для организма и привести к тяжелым последствиям вплоть до сахарного диабета.

Наибольшую опасность, как рассказала врач радио Sputnik, представляет фруктоза, чрезмерное потребление которой приводит к образованию токсичного висцерального жира, нарушению обмена вещества и повышению уровня холестерина в крови. Особенное много фруктозы содержится в перезревших, мягких фруктах, поэтому лучше отдавать предпочтение плодам, в которых мало сока.

Кроме того, экзотические фрукты могут стать причиной неожиданной аллергической реакции — в перечень наиболее непривычных для организма продуктов можно включить киви, бананы, ананасы и манго. Цитрусовые, также как виноград, черная смородина и крыжовник, усиливают процессы брожения в организме. Людям, испытывающим проблемы с ЖКТ, по мнению Мойсенко, следует и вовсе свести к минимуму присутствие фруктов и ягод в рационе — можно употреблять не более двух яблок и одной груши в неделю, немного фиников и красной смородины.

При этом лимон, считает диетолог, является крайне полезным фруктом из-за высокого содержания витамина С, биофлавоноидов и пектина. Однако и с ним нужно быть осторожными, особенно людям с повышенной кислотностью желудка.

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