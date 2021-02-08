Диетолог назвала продукты, возбуждающие сексуальное желание

Диетолог назвала продукты, возбуждающие сексуальное желание
На романтический ужин диетолог посоветовала подавать морепродукты, в которых много белка и цинка. Фото: pixabay

Цинк, селен и белок являются источниками сексуальной энергии, потому при планировании романтического вечера стоит выбирать продукты, где их больше всего. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Денисова.

Так, возбуждающим эффектом обладают моллюски и грибы а также блюда с яичным желтком и авокадо. Усилить приток крови к половым органам также способны артишоки и такие специи, как кардамон, карри, имбирь и красный перец.

Как сообщило издание «Аргументы и факты», специалист отметила, что для женщин наиболее действенными являются сельдерей, фрукты и сладкое. Мужчинам она рекомендует обратить внимание на зелень, орехи и кофе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что есть перед сном можно, если следить за калориями в течение дня. Чтобы узнать норму потребляемых калорий, стоит проконсультироваться с врачом или рассчитать ее самостоятельно в специальном калькуляторе.

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