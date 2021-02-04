Диетолог заявил, что нет ничего плохо в приеме пищи перед сном

Диетолог заявил, что нет ничего плохо в приеме пищи перед сном
Врач разрещил есть перед сном. Фото: pixabay.com

Врач призвал следить за количеством съеденного за день.

Врач и диетолог Филипп Кузьменко заявил, что есть перед сном можно, если следить за калориями в течение дня. Своими рекомендациями он поделился в эфире радио «Спутник».

Эксперт отметил, что совсем неважно, в какое время суток ест человек, главное, чтобы он считал, сколько съедает. Это позволит перекусывать перед сном и не толстеть. Чтобы узнать норму потребляемых калорий, стоит проконсультироваться с врачом или рассчитать ее самостоятельно в специальном калькуляторе.

«Вы можете весь день не есть, а потом на ночь съесть две тысячи калорий. Если вам после этого хорошо, вы ложитесь спать спокойно, спите крепко и просыпаетесь утром бодрым, то на здоровье»,

— сказал Кузьменко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог объяснил, чем может быть опасен сыр.

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