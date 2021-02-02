Диетолог объяснил, чем может быть опасен сыр

Диетолог объяснил, чем может быть опасен сыр
Сыр отлично подойдет в качестве закуски. Фото: pixabay.com

Кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета, диетолог Андрей Бобровский рассказал об опасности сыра.

Он отметил, что в сыре содержится много полезных элементов и может при непереносимости лактозы заменить молоко. Также сыре в 3-5 раз больше калорий и в 5-6 раз больше белка, чем в молоке, сказал диетолог в эфире радио Sputnik.

Но при этом в нем может быть в десять раз больше насыщенного жира, который связывают с «болезнями цивилизации», в том числе сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому специалист рекомендует употреблять сыр в умеренных количествах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что известно, что сыр содержит много белка и кальция. Однако, как утверждают специалисты Британской кардиологической ассоциации, этот продукт также является источником насыщенных жиров и соли, из-за чего он может негативно сказаться на кровяном давлении.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
болезни диетолог сыр


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Выборге появится ветклиника со специальной лабораторией
Ургант подшутил по поводу расставания Ольги Бузовой и Манукяна
Диетолог объяснил, чем может быть опасен сыр
Земфира выпустила первый за последние семь лет клип с Ренатой Литвиновой в ...
Саперы ЗВО за январь эвакуировали боле ста боеприпасов времен ВОВ
Стало известно, какая одежда повышает риск развития рака
Ушел из жизни актер и каскадер Виктор Павлюченков
Стало известно о первом случае потери зрения из-за коронавируса