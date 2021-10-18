Пьющую петербурженку, истязавшую маленьких сыновей, отправили на принудительное лечение

В понедельник, 18 октября, Приморский районный суд Петербурга приговорил к принудительному лечению женщину, которая издевалась над сыновьями 6 и 4 лет. Мать избивала, кусала, унижала, оскорбляла и ругалась матом на малышей.

По информации объединенной пресс-службы судов Северной столицы, жестокое отношение к детям женщина проявляет уже давно — как минимум с 1 ноября 2018 года. А 16 июня 2019-го один из детей оказался в больнице после таких «методов воспитания»: петербурженка избила ребенка ногами.

Малыш рассказал суду, что и мама, и папа любят выпить водку и даже считают последнюю лекарством. Кроме того, мать, по словам мальчика, часто страдает от головных болей, поэтому «лечится» спиртным с завидным постоянством. Сейчас ребенок находится в больнице и хотя, как сам признается, скучает по маме, домой возвращаться не хочет — в медучреждении есть игрушечные машинки.

Знакомые семьи также дали показания не в пользу горе-матери. По их словам, напиваясь, женщина впадала в агрессию, вымещая свою злость на беззащитных малышах. Взбесить петербурженку могло что угодно — например, когда дети, по её мнению, слишком много едят.

Ответчица, впрочем, не признала своей вины. Согласилась, что выпивает и может проявлять злость в этом состоянию, но физического насилия к детям почти не применяла: могла невольно ударить, но чаще в качестве наказания ставила в угол и вообще даже покупала ребятам игрушки.

Суд, выслушав аргументы обеих сторон, не впечатлился выступлением нерадивой матери. К женщине применили «принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации общего типа, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях». Остается надеяться, что опекунство над детьми оформят любящие и заботливые люди.