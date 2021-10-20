Виновнику гибели двух байкеров в ДТП на Октябрьской набережной продлили арест

Невский районный суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ислама Джамалудинова.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, он будет находиться под арестом до 21 декабря.

Джамалудинов просил домашний арест, объясняя, что у него семья и постоянное жилье, кроме того, он возмещает ущерб, скрываться не намерен.

Напомним, 21 августа на Октябрьской набережной произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель «миксера» Ислам Джамалудинов разворачивался через двойную сплошную, выезжая с территории новостроек, и не заметил мотоциклистов. Оба байкера погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что история о ДТП с бетономешалкой на Октябрьской набережной набирает обороты: водитель большегруза, которого суд согласился не заключать под стражу, скрылся от правосудия, а жертв аварии стало больше — скончался второй мотоциклист.