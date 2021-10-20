Виновнику гибели двух байкеров в ДТП на Октябрьской набережной продлили арест

Виновнику гибели двух байкеров в ДТП на Октябрьской набережной продлили арест
Джамалудинов просил домашний арест. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Невский районный суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ислама Джамалудинова.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, он будет находиться под арестом до 21 декабря.

Джамалудинов просил домашний арест, объясняя, что у него семья и постоянное жилье, кроме того, он возмещает ущерб, скрываться не намерен.

Напомним, 21 августа на Октябрьской набережной произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель «миксера» Ислам Джамалудинов разворачивался через двойную сплошную, выезжая с территории новостроек, и не заметил мотоциклистов. Оба байкера погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что история о ДТП с бетономешалкой на Октябрьской набережной набирает обороты: водитель большегруза, которого суд согласился не заключать под стражу, скрылся от правосудия, а жертв аварии стало больше — скончался второй мотоциклист.

авария дтп невский районный суд


 

Новости партнеров
Три петербургских вуза вошли в рейтинг лучших бизнес-университетов мира
Три петербургских вуза вошли в рейтинг лучших бизнес-университетов мира
Чем ревакцинироваться россиянину и почему нельзя
Чем ревакцинироваться россиянину и почему нельзя "КовиВаком"
Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу по делу о странной смерти в Ленобласти
Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу по делу о странной смерти в Ленобласти
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Виновнику гибели двух байкеров в ДТП на Октябрьской набережной продлили арест
Забег «Кубок Губернатора» ограничит движение в центре Петербурга
Доходы бюджета Петербурга будут увеличены на 151 миллиард рублей
Авария на водопроводе оставила без воды жителей Волхова
Путин призвал россиян активнее прививаться от COVID
Голикова призвала россиян исключить поездки в другие регионы
За неделю ГАТИ выписала штрафов на сумму более 7 млн рублей
Зуб Джона Леннона и плавки Джеймса Бонда. Самые странные аукционные лоты