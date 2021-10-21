Москвичка умерла от коронавируса, специально заразив себя и родных

В результате вся семья, в том числе и ее муж, заразились коронавирусом. Фото: pixabay.com

В результате вся семья, в том числе и ее муж, заразились коронавирусом. Фото: pixabay.com

В Москве женщина умерла от коронавируса, предварительно заразив себя и родственников. Об этом на своей странице в Facebook рассказал медицинский директор клиники «Семейная» Павел Бранд.

Он опубликовал переписку своего знакомого, из которой следует, что его 42-летняя школьная одноклассница хотела заразить «в легкой форме» свою семью, так как думала, что для того, чтобы переболеть ковидом в легкой форуме нужно подхватить вирус от того, кто переносит вирус в его легкой форме.

Женщина с двумя дочками пошла к заболевшей подруге. В результате вся семья, в том числе и ее муж, заразились коронавирусом. Сама женщина серьезно заболела и долго не обращалась за медицинской помощью. В итоге она умерла в больнице.

Сейчас ее младшую дочь перевели из реанимации. Остальные члены семьи перенесли коронавирус в легкой форме.

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