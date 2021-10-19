Биолог оценил, насколько опасен новый штамм COVID-19 из Британии

Новый штамм больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью инфекции, предположил биолог. Фото: unsplash

Новый штамм больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью инфекции, предположил биолог. Фото: unsplash

Новый штамм коронавируса AY.4.2, выявленный учеными в Великобритании, может стать конкурентом дельта-штамма.

Об этом заявил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФЦ Альберт Ризванов, его слова приводят «Известия».

По мнению биолога, для оценки опасности новой мутации ковида и составления прогнозов о будущем AY.4.2 необходимо более тщательно его изучить.

Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо выяснить, насколько тяжелее будет протекать заболевание, вызванное новым штаммом.

«Если судить по тому, что у него есть мутации именно в шиповидном белке, то он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью инфекции», — считает Ризванов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Британии распространяется новый штамм коронавируса, который заразнее «дельты».