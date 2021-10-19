В Британии распространяется новый штамм коронавируса, который заразнее «дельты»

В Британии распространяется новый штамм коронавируса, который заразнее &#171;дельты&#187;
Новая мутация на 10-15% заразнее дельта-штамма, от которого она произошла. Фото: pexels

Ученые из Великобритании заявили, что в стране обнаружен новый вид коронавируса, который на 10-15% заразнее своего предшественника — дельта-штамма.

Как сообщает Financial Times, распространяющийся в Британии новый штамм AY.4.2 обнаружили вирусологи, которые отслеживали генетическую эволюцию дельты. На этот вариант SARS-CoV-2 приходится почти 10% случаев заражения в стране.

Ученые считают, что новая мутация на 10-15% заразнее дельта-штамма, от которого она произошла. AY.4.2 может стать самым заразным коронавирусом в мире, если предварительные данные британских специалистов подтвердятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач объяснила рост смертности от COVID-19 уровнем вакцинации. Как отметила врач, молодые россияне не так активно участвуют в вакцинации. При этом многие из них контактируют с пожилыми людьми, инфицируют их и «подводят к смерти».

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