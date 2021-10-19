Врач объяснила рост смертности от COVID-19 уровнем вакцинации

Как отметила врач, молодые россияне не так активно участвуют в вакцинации. GazetaSPb/Николай Овсянников

Как отметила врач, молодые россияне не так активно участвуют в вакцинации. GazetaSPb/Николай Овсянников

Доктор медицинских наук, профессор Ирина Шестакова заявила, что возросшая смертность от осложнений COVID-19 связана с недостаточным уровнем вакцинированных в России.

Специалист считает, что эпидемию получится «погасить», если в ближайшие шесть месяцев в стране будут вакцинированы 80% населения. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Шестаковой, первые несколько подъемов заболеваемости и смертности несли не такой серьезный характер. Такая ситуация характерна для стандартного развития эпидемии.

Как отметила врач, молодые россияне не так активно участвуют в вакцинации. При этом многие из них контактируют с пожилыми людьми, инфицируют их и «подводят к смерти».

Она подчеркнула, что меры по борьбе с коронавирусом должны соблюдать все, вне зависимости от наличия иммунитета.

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