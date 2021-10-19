Врач Кондрахин сообщил, большинство перенесших ковид испытывают панические атаки

Синдром ПА и другие неврологические последствия коронавирусной инфекции сохраняются дольше остальных, считает медик. Об этом сообщает «Лента.ru».

В числе самых распространенных последствий заболевания новой коронавирусной инфекцией врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин назвал панические атаки (ПА). По его мнению, синдром ПА переживают практически все люди, переболевшие ковид.

В числе других неврологических осложнений он назвал потерю обоняния – аносмию, нарушение чувствительности кожи – парестезию и отсутствие запахов и вкусов — ансомию.

Медик советует обратить внимание на то, что именно эти симптомы нервной системы указывают на первые маркеры коронавируса. Остальные проявляются с течением заболевания или после.

«Это объясняется тем, что у вируса выше тропность к нервным волокнам, именно на них он оказывает самое серьезное влияние», — пояснил врач.

Следующим органом, который поражает болезнь, становятся легкие. Но в отличие от нервных волокон они часто восстанавливаются без последствий. Многие пациенты рассказывают, что функции дыхания после выздоровления полностью вернулись.

Головные боли, покалывания в руках и ногах, отсутствие вкуса и запах, сведение мышц сохраняются дольше. Самым долгосрочным остаются ПА, которое, по сути, есть последствие стресса, говорит Кондрахин. Организм испытывает стресс, потому что часть легких отключается и кислорода становится все меньше.

«Мозг начинает посылать сигналы во все органы, что, разумеется, пугает и самого человека, ведь он не понимает, что происходит», — объясняет врач.

После выздоровления случаи ПА повторяются, потому что организм истощен физически и психологически. ПА – это следствие травмирующего фактора нехватки кислорода, уверен медик.

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