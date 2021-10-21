Петербургский музей городского электрического транспорта пополнился новым экспонатом

В музеи городского электрического транспорта в Санкт-Петербурге теперь можно увидеть новый раритетный троллейбус ЯТБ-2 1938 года. Его реставрация была завершена к 85-летию начала троллейбусного движения в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

В октябре 23 числа новый экспонат музея примет участие в ретропараде старинного подвижного состава по первому троллейбусному маршруту. Он пройдет от площади Александра Невского до площади Труда.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вице-губернатор Соколов поделился опытом реализации новой модели транспортной системы Северной столицы на Форуме «Общественный транспорт 2021».