Петербургский музей городского электрического транспорта пополнился новым экспонатом

Петербургский музей городского электрического транспорта пополнился новым экспонатом
В музеи городского электрического транспорта в Санкт-Петербурге можно увидеть новый раритетный троллейбус ЯТБ-2. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

В музеи городского электрического транспорта в Санкт-Петербурге теперь можно увидеть новый раритетный троллейбус ЯТБ-2 1938 года. Его реставрация была завершена к 85-летию начала троллейбусного движения в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

Раритетный автобус, который сейчас уже украшает экспозицию музея городского электрического транспорта, был обнаружен в 2007 году на одном из садовых участков в Выборгском районе Ленинградской области. После его обнаружения начались реставрационные работы, которые длились 3 года до настоящего момента.

«К юбилею троллейбусного движения коллекция музея Горэлектротранса пополнилась новым раритетным экспонатом. Уникальный троллейбус довоенных лет был бережно восстановлен и скоро его смогут увидеть петербуржцы и гости города», — заявил губернатор Александр Беглов.

В октябре 23 числа новый экспонат музея примет участие в ретропараде старинного подвижного состава по первому троллейбусному маршруту. Он пройдет от площади Александра Невского до площади Труда.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вице-губернатор Соколов поделился опытом реализации новой модели транспортной системы Северной столицы на Форуме «Общественный транспорт 2021».

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