Новая транспортная модель Петербурга: ретротрамваи и ИТ-технологии

Новая транспортная модель Петербурга: ретротрамваи и ИТ-технологии
К 2024 году в историческом центре Санкт‑Петербурга будут курсировать 76 ретротрамваев. Baltphoto/ Ирина Мотина

Вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов рассказал, как продвигается работа по развитию городской транспортной системы, сообщает пресс-служба Смольного.

Соколов поделился опытом реализации новой модели транспортной системы Северной столицы на Форуме «Общественный транспорт 2021». Участники обсудили вопросы внедрения цифровых технологий на транспорте, государственно-частного партнерства и популяризации общественного транспорта среди населения.

В Петербурге общий объем перевозок составляет 1,5 млрд человек, передвигаться в метро предпочитает 750 млн пассажиров в год. Для комфортного проезда жителей мегаполиса планируется закупка современного подвижного состава и развитие транспортной инфраструктуры, в том числе в Ленобласти. Там будут возведены электродепо «Правобережное» и станция метро «Кудрово».

До 2024 года построят новую железнодорожную линию от станции «Шоссейная» до станции «Пулково» с выходом на Балтийский вокзал. В планах изменение трассировки маршрута Д-1, который будет проходить через аэропорт «Пулково».

«На строительство второй очереди аэропорта «Пулково» планируется привлечь средства в объеме более 40 млрд рублей», — отметил Максим Соколов.

Здесь он упомянул о государственно-частном партнерстве в развитии «Пулково» и в сфере пассажирских перевозок. В первом случае чиновник выразил надежду, что партнерство позволит вывести аэропорт в число ведущих европейских объектов. А во втором — рассказал о частном трамвае «Чижик», который успешно работает с 2019 года в Красногвардейском районе.

В данный момент проектируется вторая трамвайная линия от станции метро «Купчино» до жилого микрорайона «Славянка». Ведутся переговоры о проекте линии от Колпино до станции метро «Шушары».

Разработана восьмилетняя Программа развития городского электрического наземного пассажирского транспорта.

«К 2024 году на модернизированную трамвайную сеть выйдут 326 новых трамваев, в том числе 76 — внешне стилизованных под ретромодели для работы в историческом центре Санкт‑Петербурга», — поделился планами Соколов.

Он также отметил, на городских улицах появятся 349 новых троллейбусов. Кроме того, реконструируют депо и инфраструктуру двух трамвайных парков. До 2028 года перестроят трамвайные пути и обновят подвижной состав. Весь состав должен быть не ранее 2021 года выпуска.

В новом транспорте обязательны: система климат-контроля и информирования (экстренные и оперативные сообщения), оплата бесконтактными картами, низкий пол и «безбарьерная» среда для людей с ограниченными возможностями.

С 2020 года закупать можно только технику, которая работает на экологически чистых видах топлива (электротранспорт, газомоторный). Так, в 2022 году в городе начнут курсировать 2794 автобуса, использующих природный газ в качестве моторного топлива, из них 371 автобус с использованием компримированного природного газа, 2423 автобуса будут работать на сжиженном природном газе.

Планируется, что реализация новой модели транспортных услуг будет проходить в три этапа.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, власти города на Неве хотят произвести оптимизацию транспортной инфраструктуры с помощью данных сим-карт, объявлен конкурс.

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