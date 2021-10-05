Транспортную инфраструктуру Петербурга оптимизируют при помощи sim-карт

Транспортную инфраструктуру Петербурга оптимизируют при помощи sim-карт
Собранные данные помогут узнать численность проживающего и работающего населения, загруженность станций метро и прочее. Фото: unsplash.com

Власти Петербурга планируют произвести оптимизацию транспортной инфраструктуры города с помощью данных сим-карт.

Конкурс на оказание услуг по предоставлению доступа к геоаналитическим данным мобильных операторов о перемещениях горожан объявил Городской мониторинговый центр. Предполагается, что эта информация будет передаваться в профильные учреждения города.

Согласно данным на портале госзакупок, начальная цена контракта заявлена в 35 186 600 рублей. Заявки будут принимать до 12 октября.

Эти сведения планируется использовать для развития не только транспортной инфраструктуры, но и системы «Безопасный город»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге возвращается конкурс инициативных петербуржцев «Город действия». Эти люди не занимают высоких постов и не имеют доступа к, скажем, законодательной власти, однако знают, как изменить Петербург и область к лучшему.

новости СПб сим-карты


 

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Транспортную инфраструктуру Петербурга оптимизируют при помощи sim-карт
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