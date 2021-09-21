В Петербурге возвращается конкурс инициативных петербуржцев «Город действия»

В Петербурге снова открывается прием заявок на конкурс «Город действия» от Мойки78 для активных и инициативных горожан. Принять участие в нем может любой желающий — заявки принимаются по ссылке.

Как отмечают организаторы проекта, в Северной столице за те или иные заслуги чаще всего награждают влиятельных и успешных петербуржцев, чьи имена давно на слуху. Однако и в городе, и в Ленобласти есть менее известные, но не менее активные граждане, которые также способны предлагать важные и нужные идеи. Эти люди не занимают высоких постов и не имеют доступа к, скажем, законодательной власти, однако знают, как изменить Петербург и область к лучшему.

Как раз для проектов «рядовых» граждан открывается конкурс «Город действий». Подать заявку на участие и рассказать о своей идее можно уже сейчас, а победителей объявят 27 октября на улице Льва Толстого, 9.

Для примера, в прошлом году победу в номинации «Градозащитное движение» одержал автор проекта Stop killing Vyborg Сергей Соколов. Активист надеялся привлечь внимание к разрушенным зданиям-историческим памятникам Выборга, и у него это получилось.

Победителем «Экологического движения» стал руководитель движения «Чистая Вуокса» Мстислав Жиляев. Он решил «продвигать» среди отдыхающих культуру бережного отношения к природе. Победу в номинации «Мой квартал» присудили Петру Синдаловскому, по инициативе которого восстановили гигантскую виноградную лозу на улице Лизы Чайкиной.

В категории «Социальный Петербург» премии удостоился правозащитник Никита Сорокин, организовавший проект взаимопомщи в городе во время пика пандемии.

В конкурсе есть также приз зрительских симпатий: в прошлом году он достался Александру Дубровскому, Анастасии Мартыновой, Анастасии Вавиловой, Ирине Масловой, Василисе Никифоровской, Владиславу Устелемову и Анастасии Гришиной.