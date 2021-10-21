Появились подробности смертельного ДТП во Владимирской области

Два человека из числа пострадавших в аварии с автобусом во Владимирской области находятся в реанимации, трое — в отделениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на больницу скорой медицинской помощи Владимира.

В ночь на 21 октября во Владимирской области произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в региональном главке МВД, автобус столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком.

В результате происшествия погибли четыре человека, еще шесть пострадали.

Дорожный инцидент произошел на 187-м километре автодороги М7 «Волга» в Судогодском районе.

По предварительной информации, направлявшийся в сторону Нижнего Новгорода автобус Mercedes столкнулся с грузовиком Scania, который стоял на обочине.

Автобус был не рейсовый, в нем находились десять человек. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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