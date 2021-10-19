Иномарка потеряла капот и бампер в ДТП на Невском

ДТП на Невском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ДТП на Невском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Невский проспект усыпан осколками после ДТП. Движение на участке затруднено.

Дорожный инцидент случился во вторник, 19 октября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах запечатлен только один участник аварии. У авто марки Land Rover полностью разбита передняя часть, крышка капота лежит рядом с транспортным средством, в нескольких метрах от машины брошен бампер. Проезжая часть усыпана осколками и деталями транспортных средств.

На месте работают сотрудники дорожной полиции. Причины аварии и информация о вохможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг вылетел на тротуар после ДТП с такси на Народного Ополчения.