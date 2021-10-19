Каршеринг вылетел на тротуар после ДТП с такси на Народного Ополчения

Каршеринг вылетел на тротуар после ДТП с такси на Народного Ополчения
ДТП с каршерингом и такси. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Такси подбило каршеринговое авто на пересечении проспекта Народного Ополчения и улицы Партизана Германа. Одна из машин вылетела на тротуар.

Дорожный инцидент случился во вторник, 19 октября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Перекрыто 1,5 полосы», — написал автор записи.

По словам очевидцев, водитель такси не уступил проезд арендованному авто, в результате чего произошло столкновение. Машина такси осталась стоять на пешеходном переходе, а каршеринг вылетел на тротуар. На дороге разбросаны осколки и детали транспортных средств.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с двумя авто почти заблокировало проезд по Республиканской улице.

дтп каршеринг новости СПб


 

Новости партнеров
Госдума поддержала новые пенсионные поправки
Госдума поддержала новые пенсионные поправки
Кому нельзя ставить прививку: противопоказания к вакцинации
Кому нельзя ставить прививку: противопоказания к вакцинации
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Каким препаратом людям старше 60 лет прививаться от COVID-19
Каким препаратом людям старше 60 лет прививаться от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Каршеринг вылетел на тротуар после ДТП с такси на Народного Ополчения
Россия не видит угроз в связи с сообщениями об испытаниях гиперзвукового ...
В Кремле назвали условие признания западных вакцин от COVID в России
Вирусолог выступил против массовой вакцинации детей от COVID
Врач Продеус заявил, пить витамины нужно регулярно, а не только в сезон простуд
Россияне стали чаще сдавать ПЦР-тесты в частных клиниках
В Ленобласти задержали подозреваемых в смертельном избиении киберспортсмена ...
В Минздраве назвали самое распространенное осложнение после COVID