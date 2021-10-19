Каршеринг вылетел на тротуар после ДТП с такси на Народного Ополчения

ДТП с каршерингом и такси. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ДТП с каршерингом и такси. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Такси подбило каршеринговое авто на пересечении проспекта Народного Ополчения и улицы Партизана Германа. Одна из машин вылетела на тротуар.

Дорожный инцидент случился во вторник, 19 октября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Перекрыто 1,5 полосы», — написал автор записи.

По словам очевидцев, водитель такси не уступил проезд арендованному авто, в результате чего произошло столкновение. Машина такси осталась стоять на пешеходном переходе, а каршеринг вылетел на тротуар. На дороге разбросаны осколки и детали транспортных средств.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с двумя авто почти заблокировало проезд по Республиканской улице.