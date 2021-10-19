ДТП с двумя авто почти заблокировало проезд по Республиканской улице

На Республиканской улице произошло ДТП, в результате которого проезд оказался почти заблокирован.
Дорожный инцидент случился во вторник, 19 октября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Старекс протаранил Фокус», — написал автор записи.
На кадрах видно, что у легковушки сильно помята боковая часть. Участники столкновения заняли всю проезжую часть, другим машинам приходится объезжать их по тротуару.
Информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП на Замшина спровоцировало пробку.