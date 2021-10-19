ДТП на Замшина спровоцировало пробку

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого образовалась пробка.

Дорожный инцидент произошел утром 19 октября. В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что в аварию попал автобус.

«Замшина улица закрыта от проспекта Маршала Блюхера в сторону пр. Металлистов. Пробка, водители ищут оленьи тропы, чтобы выбраться. Кто именно кого притëр, не знаю», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ломоносовском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Полиция начала проверку.