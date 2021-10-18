Два человека погибли в ДТП с деревом в Ломоносовском районе

В Ломоносовском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Полиция начала проверку.

Дорожный инцидент случился в ночь на понедельник, 18 октября, на 105 километре автодороге «Санкт-Петербург — Ручьи». Около 00:10 32-летний уроженец одного из среднеазиатских государств за рулем Nissan Primera слетел в кювет, где врезался в дерево.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по области, в результате ДТП водитель и его 34-летняя женщина-пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир 33- летняя женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчинском районе произошло смертельное ДТП.