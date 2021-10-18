Два человека погибли в ДТП с деревом в Ломоносовском районе

Два человека погибли в ДТП с деревом в Ломоносовском районе
Пострадавшую пассажирку госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ломоносовском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Полиция начала проверку.

Дорожный инцидент случился в ночь на понедельник, 18 октября, на 105 километре автодороге «Санкт-Петербург — Ручьи». Около 00:10 32-летний уроженец одного из среднеазиатских государств за рулем Nissan Primera слетел в кювет, где врезался в дерево.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по области, в результате ДТП водитель и его 34-летняя женщина-пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир 33- летняя женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчинском районе произошло смертельное ДТП.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти погибшие смертельное ДТП


 

Новости партнеров
Собчак озвучила новые детали ДТП, а ее муж Богомолов впервые отреагировал на аварию
Собчак озвучила новые детали ДТП, а ее муж Богомолов впервые отреагировал на аварию
Каким препаратом людям старше 60 лет прививаться от COVID-19
Каким препаратом людям старше 60 лет прививаться от COVID-19
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
Нужна ли прививка переболевшим COVID-19
Нужна ли прививка переболевшим COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Два человека погибли в ДТП с деревом в Ломоносовском районе
В Петербурге мужчина стрелял на улице
В Тосненском районе обнаружен труп полуголого мужчины
В Петербурге мужчина стрелял в цветочном магазине
В Невском районе сообщили о пронесенной гранате в общежитие вуза
В Петербурге от избиения скончалась женщина
Неработающий мужчина ударил в живот ножом свою благоверную
В Петербурге студент политеха пытался пронести оружие в общежитие