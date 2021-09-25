В Гатчинском районе произошло смертельное ДТП

В Гатчинском районе произошло смертельное ДТП
Женщина погибла. Фото: Pixabay

По факту ДТП в Гатчинском районе со смертельным исходом проводится проверка.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 24 сентября около 21:30 на 36 км автодороги «СПб-Псков» 42-летний мужчина, управляя автомобилем «Хендай», сбил перебегавшую проезжую часть женщину 30 лет.

Инцидент произошел вне зоны пешеходного перехода В результате происшествия женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Нефтяной дороге в Петербурге заметили опрокинутый на бок автомобиль. На месте работают медики и спасатели.

авария Гатчинский район дтп


 

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