В Петербурге на прилавках нашли опасные булочки и пирожные

В Петербурге на прилавках нашли опасные булочки и пирожные. Фото: Pixabay

В Петербурге на прилавках нашли опасные булочки и пирожные. Фото: Pixabay

В магазинах Северной столицы сотрудники Роспотребнадзора обнаружили опасные булочки и пирожные. По сообщению пресс-службы организации, специалисты проверили 1650 хлебобулочных и кондитерских изделий.

Опасные хлебобулочные изделия уже убраны с прилавков магазинов. По результатам проверки было найдено три пирожных и одна булочка, которые не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям. Также была найдена одна булочка, не соответствующая физико-химическим показателям.

Показатели ГМО и радиоактивных веществ в булочках обнаружено не было.

Лиц, виновных за выявленные нарушения, привлекли к административной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что парфюмеры в Петербурге решили создать серию культовых запахов города. Первым появился на свет ароматический диффузор с ароматом сладкой пышки. По словам Гильдии парфюмеров, в одном этом запахе сплелось около 20 разных компонентов. Особый акцент создатели сделали на нотках карамели и ванили.