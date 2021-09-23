В Петербурге появился парфюм с ароматом пышки

В Петербурге появился парфюм с ароматом пышки
Парфюмеры Петербурга создали аромат пышки. Фото: pixabay

На круглом столе «Туризм и гастрономия в креативных индустриях» представлен необычный парфюм с ароматом петербургской выпечки.

Петербургские парфюмеры решили создать серию культовых запахов Петербурга. Первым появился на свет ароматический диффузор с ароматом сладкой пышки. По словам Гильдии парфюмеров Петербурга, в одном этом запахе сплелось около 20 разных компонентов. Особый акцент создатели сделали на нотках карамели и ванили.

Аромат претендует на место одного из самых необычных сувениров, которые можно приобрести в Петербурге. По словам президента гильдии Оксаны Чернышовой, создатели диффузора очень старались передать тот самый запах, который получается при смешении сахарной пудры с корочкой пышки, образуя слой карамели.

Следующий в разработке — аромат знаменитой рыбки корюшки. У создателей есть идеи, как воплотить эту идею красиво.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эфирные масла могут заменить многочисленные пачки лекарств.

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