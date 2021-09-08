Ароматерапия против стресса: какие запахи выбирать

Эфирные масла — приятная альтернатива для тех, кто не хочет лишний раз пить лекарства. Ведь чаще всего ничего страшного не происходит, но постоянная усталость на работе, дедлайны или нагрузка на учёбе дают о себе знать. Конечно, если у вас повышена тревожность или началась бессонница, следует обратиться к врачу и пройти курс успокоительных. Ну а если вы просто хотите расслабиться и справиться с непрошенной головной болью — самое время разобраться, ведь ароматерапия для дома — не очень изученная область, а зря.

Я полагаю, что врачи могли бы лучше использовать запахи, чем они это делают, ибо часто замечал, что от запахов изменяется моё состояние, так они действуют на моё настроение в зависимости от своих свойств. Мишель Монтень, «Опыты»

Чаще всего для ароматерапии используются эфирные масла. Начнём со способа их применения: ароматерапевты утверждают, что при вдыхании эфир проникает в слизистую, а оттуда — сразу же добирается до мозга и центральной нервной системы. Ну а при тактильном воздействии, например, во время массажа, полезные масла втираются в кожу, попадают в кровь и лимфу и таким образом влияют на весь организм.

Помимо успокоительных свойств некоторые масла — например, апельсина и эвкалипта, могут оказывать бактерицидный эффект, их даже рекомендуют распылять в комнате в сезон простуд.

Базилик — ему приписывают звание натурального антидепрессанта, а некоторые ароматерапевты даже утверждают, что он имеет психотропное действие. В любом случае он отлично подходит для лечения переутомления, постстрессовых расстройств, неврозов и головокружений. Его часто назначают студентам, так как есть утверждение, что базилик активизирует умственную деятельность. Также он входит в список масел, которые повышают иммунитет и сопротивляемость организма. Между прочим, базилик съедобен, поэтому его необязательно втирать или распылять — можно приправить им пищу. Помимо традиционных блюд пользуется популярностью мороженое с базиликом.

Герань и шалфей действительно оказывают влияние на ЦНС, улучшая нервно-психическую деятельность.

На фоне вдыхании их паров повышается работоспособность, внимание, скорость выполнения заданий. Считается, что это происходит за счёт повышения тонуса сосудов головного мозга. Кроме этого сочетание герани и шалфея может применяться для релаксации.

Кедр — этот эфир входит в число «антипростудных», его рекомендуют разводить с косметическим маслом и наносить на кончик носа для профилактики ОРЗ. Кроме этого, он отлично помогает от головной боли — небольшое количество масла наносят на виски и втирают массирующими движениями.

Лаванда — прекрасный вариант для тех, кто хочет снять напряжение или справиться с бессонницей. Её применяют во время периодов неизбежного стресса, таких как подготовка проектов на работе, экзамены, сессия. Она снимает повышенную нервозность и агрессивность. При беременности лаванда помогает справиться с токсикозом.